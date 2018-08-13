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تنسيق الدبلومات الفنية 2018.. 25 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:13 م
تنسيق الدبلومات الفنية 2018.. 25 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن تنسيق الدبلومات الفنية 2018
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية اليوم الإثنين وحتى يوم الأحد الموافق 19 أغسطس الجارى، مؤكدا أن 25 ألف طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى حتى الآن.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب ينسقون رغباتهم بحد أدنى  60 % للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات ، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية بالدور الأول عام 2018، مؤكدا أن تنسيق هذه الشهادة يعد آخر تنسيق لشهادة متوسطة بعد الانتهاء من الثانوية العامة وبدء تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه فيما يخص دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها حددت الوزارة نسبة 60 % فأكثر للتقدم للتنسيق، حيث إن دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) يكون الحد الأدنى لهم60% فأكثر، أما الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر أيضا.

 


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