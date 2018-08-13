تموين الغربية تكثف حملاتها على المخابز والأسواق استعدادا لعيد الأضحى

الغربية – عادل ضرة

استعدت مديرية التموين بمحافظة الغربية، لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بتكثيف المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة والمستوردة، وتكثيف المعروض من اللحوم المصنعة والدواجن والبط، والأسماك المجمدة والمبردة والطازجة، لعرضها على المواطنين وبأسعار معتدلة دون أي زيادة في الأسعار.

وشدد سامح هنداوى وكيل وزارة التموين، على شن حملات مشتركة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، للتأكد من سلامة كافه السلع التي تطرح بالأسواق بمختلف المنافذ.

وأشار "هنداوى"، إلى إعداد خطة لتشغيل المخابز وبما يحقق وفرة رغيف الخبز للمواطنين، دون أى اختناقات خلال أيام العيد، وتكليف المفتشين بالإشراف على المخابز البلدية بالتواجد لمتابعه الإنتاج من وزن ومواصفات، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من قيام المخابز باستلام حصصها من الدقيق، وتصنيع حصص الدقيق المخصصة لها خبزا بالأوزان والمواصفات المقررة، ويتم وقف أجازات المفتشين المكلفين بالإشراف والرقابة على المخابز خلال فترة العيد .

وشدد وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وإلزام كافه التجار ومنافذ بيع السلع بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة وبطريقة ظاهرة للمواطنين، والتأكد من صلاحية ما يعرض فى الأسواق، ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعلومية مصدرها، والتحقيق من وفرة نوعيات السلع، والقضاء على أي ظاهرة لعمليات احتكارية، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال أي ظواهر سلبيه بالأسواق، وإحالة المسئولين عنها للنيابات المختصة .

وأوضح، أن هناك تنسيق بين السكرتير العام للمحافظة ومدير مديرية التموين، ومدير مديرية الزراعة ورئيس مباحث التموين، ومدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لتوفير اللحوم البلدية والسودانية والضأن المبردة والحيه عن طريق المنافذ بالمدن والقرى، لتوفيرها للمواطن، والتنسيق بين المديرية والشركة العامة لتجارة السلع بالجملة، لتوفير كميات من اللحوم السوداني للعرض بمنافذها، وتوفير كميات كبيرة من اللحوم الضأن والدواجن المجمدة وبأسعار مخفضة.

وأكد وكيل تموين الغربية، استمرار عمل مستودعات البوتاجاز خلال أيام العيد والبالغ عددها 235 مستودعا، دون اختناقات، وبما يحقق حصول تلك المستودعات اليومية كاملة دون نقصان مع طرح كميات إضافية بالمناطق ذات الطلب الزائد على الاسطوانات، والتواجد الدائم بمحطات التعبئة من خلال اللجنة الرئيسية المشكلة لمتابعه عمليات الشحن لحل أى عقبات أو مشكلات تعترضها مع مراجعه مايتم شحنه يوميا للمستودعات من المحطة ومطابقته مع الوارد الفعلي واتخاذ مايلزم من إجراءات فى حالة المخالفة.