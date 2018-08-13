تموين الإسكندرية تشن حملة على محلات الجزارة استعدادا لعيد الأضحى

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن، حملة مكبرة قبل عيد الأضحى وأسفرت عن ضبط "ع م ا" 34 سنة المدير المسئول عن محل جزارة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " لقيامة بذبح الماشية خارج المجازر العمومية وختمها بأختام مقلدة لأختام المجازر العمومية غشا وتدليسا على جمهور المستهلكين وضبط 750 كجم من اللحوم البلدية.

وفى مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط "م م ع" 36 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 182 عبوة من المخللات المتنوعة بإجمالى وزن 732 كجم مجهولة المصدر داخل عبوات غير مدون عليها بيانات تجارية أو تاريخ الإنتاج والصلاحية، تحرر المحضر رقم 11814/2018 جنح قسم شرطة ثالث المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط "م ع ش" 28 سنة بائع بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " لحيازته وعرضه للبيع 780 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر رقم 109/2018 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط "م ا ع" 50 سنة المدير المسئول عن محل جزارة لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار باللحوم مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضُبط 21 كجم من اللحوم الشمبرى، وتحرر المحضر رقم 12779/2018 جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط 3 قضايا "سجائر "، وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة تم ضبط 4 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص.

وفى مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب 8 عينات { دقيق بلدي – قمح – رده ناعمة } لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن، تم سحب 4 مخالفات { 1 نقص وزن – 3 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات }.

وبمجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.