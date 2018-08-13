تكريم المتميزين فى تنفيذ المبادرات بتعليم شمال سيناء

كرمت اليوم المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عددا من المتميزين فى مبادرات ومسابقات تم تنفيذها بمدارس شمال سيناء .
شارك فى التكريم خضر أبو الفتوح وكيل إدارة العريش التعليمية ، وأزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ، وأحمد الغول منسق الجودة بإدارة العريش التعليمية، وتم بقاعة الفيديو كونفرانس بمديرية التربيه والتعليم .
والمكرمون إدارة مدرسة السادات الإعدادية بنين لتنفيذها مبادرة ( درسي في مدرستى ) ، ومعلمات رياض الأطفال بمدرستى عايش الأسمر الابتدائية ، وأحمد عرابى الابتدائية لفوزهما في مبادرة (وسيلة تعليمية مبتكرة لرياض الأطفال )، وتكريم أفضل ثلاث تصميمات من تسعة تقدمت لمسابقة تصميم شعار لإدارة العريش التعليمية، وتكريم ثمان معلمين الفائزين في الثمان استراتيجيات التى تم الإعلان عنها في مسابقة المعلم السيناوى المتميز ، وتكريم ستة أعمال متميزة في تلك المسابقة .
وشاركت ليلى مرتجى وكيل الوزارة اليوم الأثنين فى اعمال لجنة تقييم وتحكيم الكريكاتير الحى بمسابقة مركز تنمية القدرات الصحفية ( صيف 2018) والمكونة من جميلة محمد حسين، شيماء عبد الحكيم، طارق القصاص أخصائي صحافة لاختيار أفضل عشر أعمال قدمها ٣٠ طالبا على مستوى المديرية من مراحل التعليم المختلفة لتصعيدها للمشاركة على مستوي الجمهورية واستعدادا لافتتاح معرض مركز تنمية القدرات الصحفية بشمال سيناء من قبل لجنة الوزارة يوم 2018/8/19 ، وتم اختيار عملان من المرحلة الابتدائية ، ٤ اعمال من المرحلة الإعدادية ، ٤أعمال من المرحلة الثانوية .
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