تكريم المتميزين فى تنفيذ المبادرات بتعليم شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

كرمت اليوم المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عددا من المتميزين فى مبادرات ومسابقات تم تنفيذها بمدارس شمال سيناء .

شارك فى التكريم خضر أبو الفتوح وكيل إدارة العريش التعليمية ، وأزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ، وأحمد الغول منسق الجودة بإدارة العريش التعليمية، وتم بقاعة الفيديو كونفرانس بمديرية التربيه والتعليم .

والمكرمون إدارة مدرسة السادات الإعدادية بنين لتنفيذها مبادرة ( درسي في مدرستى ) ، ومعلمات رياض الأطفال بمدرستى عايش الأسمر الابتدائية ، وأحمد عرابى الابتدائية لفوزهما في مبادرة (وسيلة تعليمية مبتكرة لرياض الأطفال )، وتكريم أفضل ثلاث تصميمات من تسعة تقدمت لمسابقة تصميم شعار لإدارة العريش التعليمية، وتكريم ثمان معلمين الفائزين في الثمان استراتيجيات التى تم الإعلان عنها في مسابقة المعلم السيناوى المتميز ، وتكريم ستة أعمال متميزة في تلك المسابقة .