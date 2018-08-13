تعيين مجدى حسن وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية

القلويبية - نيفين طه

قررت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تعيين مجدى حسن حسين حسن وكيلا لوزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية خلفا لصفاء طنطاوى وكيلة الوزارة السابقة، التى تم وقفها عن العمل، وإحالتها للنيابة العامة بتهمة فيديوهات إساءة لبعض الشخصيات النيابية والقيادية بالدولة.

وأضاف مصدر داخل ديوان عام محافظة القليوبية للدستور أن قرار استبعاد وكيلة الوزارة صادر من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ولا يوجد أى صلة بالقرار من قبل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

يذكر أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أصدرت قرارات بوقف صفاء طنطاوى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية عن العمل وإحالتها إلى النيابة الإدارية.