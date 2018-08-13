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تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك فى القاهرة والمحافظات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:45 ص
تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك فى القاهرة والمحافظات صلاة العيد- أرشيفية
كتب محمد محسوب
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يحتفل المسلمون خلال أيام بعيد الأضحى المبارك للعام الهجرى الحالى 1439، حيث ستوافق وقفة عرفات يوم الاثنين 20 أغسطس الجارى، وسيكون العيد يوم الثلاثاء 21 أغسطس.

وقال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن صلاة العيد ستكون فى القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة.

وأضاف عودة  لـ"اليوم السابع"، إن أول المدن المصرية التى سيؤدى سكانها صلاة العيد ستكون نويبع وحلايب، حيث ستكون الصلاة فى تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة، موضحا أن آخر المدن التى سيؤدى سكانها الصلاة فستكون مدينة السلوم، حيث ستؤدى الصلاة فى تمام الساعة السادسة و13 دقيقة بفارق 35 دقيقة عن أول مدينة.

وأوضح، أن الصلاة ستؤدى فى مدن بنها وشبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا فى الساعة الساعة الخامسة و 51 دقيقة، فيما ستكون الصلاة فى مدينة الخارجة فى تمام الساعة السادسة صباحا.

 وتابع "عودة"، أن صلاة العيد ستحين فى محافظة الإسكندرية فى الخامسة و 54 دقيقة،  وبورسعيد فى الساعة الخامسة و45 دقيقة، وأبو سمبل فى الخامسة و58 دقيقة، وفى السويس الخامسة و46 دقيقة، والعريش فى الخامسة و39 دقيقة، والطور فى الخامسة و43 دقيقة، وسانت كاترين فى الخامسة و42 دقيقة والغردقة فى الخامسة و44 دقيقة".

وأضاف أن صلاة العيد فى طابا ستكون فى تمام الساعة الخامسة و37 دقيقة، وشرم الشيخ فى الخامسة و41 دقيقة، ودمنهور فى الخامسة و53 دقيقة، ودمياط فى الخامسة و47 دقيقة، والزقازيق فى الساعة الخامسة و49 دقيقة، وأسيوط فى الساعة فى الخامسة و54 دقيقة، فيما تكون الصلاة بالمنيا فى الخامسة و55 دقيقة، وفى سوهاج فى الساعة الخامسة و53 دقيقة، وقنا الخامسة و49 دقيقة، وأسوان فى الخامسة و51 دقيقة، ومرسى مطروح السادسة و5 دقائق، ونويبع فى الساعة الخامسة و38 دقيقة والمنصورة فى الخامسة و49 دقيقة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد أكدت أن قمر شهر ذو الحجة يصل يوم السبت المقبل الموافق 18 أغسطس إلى مرحلة التربيع الأول فى تمام الساعة التاسعة و49 صباحا.

وأضاف غريب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بدر الشهر الهجرى الحالى من المقرر اكتماله يوم الأحد 26 أغسطس فى تمام الساعة الواحدة و 56 دقيقة ظهرا.

يذكر أن المحكمة العليا فى المملكة العربية السعودية أعلنت أمس السبت، أنه بعد الإطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائى فى مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لديها رؤية هلال شهر ذى الحجة 1439هـ بشهادة عدد من الشهود العدول، وبهذا يكون الوقوف بعرفة  الاثنين التاسع من ذى الحجة الموافق العشرين من شهر أغسطس 2018م، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذى يليه.

 


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