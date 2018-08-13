تعرف على مواعيد وشروط التسكين بالمدن الجامعية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور طارق رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن التسكين فى المدن الجامعية يبدأ من 20 سبتمبر القادم ويستمر حتى 5 أكتوبر القادم، وذلك للطلاب الحاصلين على تقديرات من إمتياز إلى مقبول، بالإضافة إلى الطلاب المستجدين، ومن المنتظر أن تستقبل مدينة الطالبات هذا العام 1750 طالبة فى 3 مبانى كل مبنى يحتوى على 86 غرفة أما عن مدينة الطلاب فتستعد هذا العام لإستقبال 1650 طالب فى ثلاث مبانى بـ 82 غرفة فى المبنى الواحد تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وطالب الدكتور طارق راشد، المديرين بضرورة عمل تقرير سنوى عن العام الجامعى السابق وذلك للوقوف على المشكلات والمعوقات التى واجهتهم و ذلك فى محاولة جادة لإزالة تلك العقبات، ووضع حلول عملية للمشكلات الموجودة عن طريق رصد موضوعى لأسباب المشكلات، كما شدد على ضرورة أن يكون هذا التقرير مع بداية العام الدراسى الجديد شهرى و ليس سنوى وذلك لضمان حلول سريعة للمشكلات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب أن باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية بدأ من 1 أغسطس الحالى و يستمر حتى 30 أغسطس للطلاب القدامى أما المستجدين، فيستمر باب الإلتحاق للمدن الجامعية حتى 15 من سبتمبر القادم هذا و تم توزيع 2500 استمارة التحاق بمدينة الجامعية حتى الآن وبدأ الطلاب بالفعل بالتقدم لإجراء الكشف الطبى للالتحاق بالمدن الجامعية.

وأكد الدكتور طارق راشد أن الجامعة تقدم الدعم الكامل للقطاع و جميع إمكانيات الجامعة متاحة، و ذلك لإتمام عمليات التجهيز والصيانة داخل المدن الجامعية والإدارات المختلفة بقطاع شئون التعليم والطلاب، كما يتم عمل تجديدات شاملة فى مطاعم المدينة الجامعية، وتجهيزاتها وذلك حتى يتم رفع كفاءة الأداء داخل المطاعم و زيادة قدرتها الاستيعابى.

وشدد الدكتور طارق راشد على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وأعمال الصيانة بالمدن الجامعية والتجديدات التى تتم داخل قاعة الإتحاد الطلابى و قاعة الأنشطة الطلابية، وذلك حتى تكون جاهزة تماما لإستقبال الطلاب منذ اليوم الأول لبداية العام الجامعى الجديد.