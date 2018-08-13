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تعرف على مادة استخدمتها المحكمة لإحالة أوراق 3 متهمين بـ"كتائب الشريعة" للمفتى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:19 ص
تعرف على مادة استخدمتها المحكمة لإحالة أوراق 3 متهمين بـ"كتائب الشريعة" للمفتى محكمة الجنايات أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إحالة أوراق 3 متهمين من أصل 23 متهما، بقضية " كتائب أنصار الشريعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فيما أسند إليهم، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.

ووضع المشرع المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية ونصت على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما جاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.


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