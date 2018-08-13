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تضامن الغربية: توزيع لحوم 25عجل على الفقراء والقرى الأكثر فقرا فى عيد الأضحي

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:22 م
تضامن الغربية: توزيع لحوم 25عجل على الفقراء والقرى الأكثر فقرا فى عيد الأضحي اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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استعد قطاع التضامن الاجتماعي  بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع حالة الطوارئ بجميع الإدارات الاجتماعية  ووحداتها التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، وزيادة المساعدات الاستثنائية  وفتح مركز الإغاثة والطوارئ التابع للمديرية لمواجهة أى حوادث أو كوارث طارئة، والنكبات الفردية والجماعية.

وأعلنت مؤسسة التكافل الاجتماعي عن ذبح عجلين، ثالث ورابع أيام العيد، وتوزيعهم على المترددين على المؤسسة على مستوى المحافظة، كما تقوم أيضا جمعية الأورمان بذبح 25 عجل  خلال أيام العيد وتوزيعهم على القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.

من ناحية أخرى أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، استعداد  المديرية لاستقبال عيد الأضحي المبارك  بتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها وتوفير الأطباء المدربين لتزويد المجازر بهم لمواجهه الزيادة المتوقعة فى إعداد الذبائح  وإيقاف الراحات والإجازات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والالتزام بمواعيد العمل الرسمية والاستمرار فى العمل حتى الانتهاء من الذبح داخل المجزر، وسرعة إنهاء أعمال الذبح بالنسبة للجزارين وتسهيل مهماتهم .

 

 

 


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