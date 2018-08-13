تراجع اليورو والليرة وارتفاع عملات الملاذ الآمن بسبب أزمة تركيا

رويترز

تراجع اليورو قرب أقل مستوى فى 13 شهرا اليوم الإثنين، إذ أدى هبوط الليرة التركية إلى انخفاض حاد بالراند الجنوب أفريقى وعزز الطلب على العملات التى تعد ملاذات أمنة مثل الدولار الأمريكى والين واليابانى.

وبعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 مقابل الدولار فى التعاملات المبكرة اليوم، لقيت العملة التركية بعض الدعم بعد تصريحات وزير المالية التركى براءت ألبيرق بأن الحكومة أعدت خطة عمل اقتصادية لتهدئة مخاوف المستثمرين، بينما ذكرت الهيئة المعنية بالرقابة على البنوك أنها قيدت صفقات المبادلة.

كما ضعف الراند الجنوب أفريقى والبيزو المكسيكى مقابل الدولار الأمريكى اليوم، إذ أدت أزمة الليرة إلى اضطراب عملات أسواق ناشئة أخرى.

وتضرر اليورو كثيرا يوم الجمعة بعدما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدرين القول إن البنك المركزى الأوروبى قلق بشأن بنوك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على تركيا.

واليوم لامس اليورو 1.13655 دولار وهو أقل مستوى أمام العملة الأمريكية منذ يوليو 2017، وسجلت العملة الأوروبية الموحدة انخفاضا نسبته 0.3 % لتصل إلى 1.13765 دولار.

كما تراجع اليورو أمام الفرنك السويسرى والين وجرى تداوله عند 1.13065 فرانك بانخفاض حوالى نصف % عن نهاية الأسبوع الماضى لينزل إلى أقل مستوى فى عام عند 1.12980 فرنك.

ونزلت العملة الموحدة نحو واحد % مقابل العملة اليابانية لتصل إلى 125.27 ين، مقتربة من أقل مستوى فى شهرين ونصف الشهر عند 125.26 ين.

ولقيت الليرة بعد الدعم بعد أن هوت إلى مستوى متدن قياسى أمام الدولار الأمريكى. وبلغ سعر العملة التركية فى أحدث التداولات 6.735 ليرة للدولار بانخفاض نحو 5.4% عن أواخر الأسبوع الماضى.

ونزلت العملة التركية أكثر من 40 % مقابل الدولار العام الجارى نتيجة مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على الاقتصاد وتفاقم الخلاف السياسى مع الولايات المتحدة.

ونزل البيزو نحو 1.5 % عن اليوم السابق ليبلغ حوالى 19.19 بيزو للدولار، بينما فقد الراند 4.8 % ليصل إلى 14.75 راند للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالى 0.3 % إلى 0.7271 دولار أمريكى، بعدما بلغ أدنى مستوياته فى 19 شهرا عند 0.72505 دولار أمريكى فى وقت سابق من الجلسة.

وصعد الين حوالى 0.7 % مقابل الدولار الأمريكى، وسجل فى أحدث التعاملات 110.17 ين للدولار مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.