تحرير 546 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 546 مخالفة مرورية وتحصيل 10 آلاف و500 جنيه غرامات فورية، وضبط سائق لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 84 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 85 حكما قضائيا، وفحص 16 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 6 مسجلين خطر و 10 مشتبه فيهم تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 33 حكم جزئي و3 أحكام مستأنفة، و42 حكم بغرامات، و 6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.