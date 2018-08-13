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الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:55 ص
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تحرير 2615 مخالفة مرورية وضبط 940 متهما هاربين من أحكام بالبحيرة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:20 ص
تحرير 2615 مخالفة مرورية وضبط 940 متهما هاربين من أحكام بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 940 متهمًا هاربين من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 2615 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 355 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

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