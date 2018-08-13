تجديد حبس 3 متهمين من ولاية داعش "الفيسبوك" 45يوما على ذمة التحقيقات

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 3 متهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، فى القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وقيامهم بالترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابى عبر الفيسبوك، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم الانضمام لتولى وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال اموالهم، واسهداف المنشات العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج أفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".