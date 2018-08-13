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تجديد حبس نائب رئيس مصر القوية 45 يوما بقضية المحور الإعلامى للإخوان

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:29 م
تجديد حبس نائب رئيس مصر القوية 45 يوما بقضية المحور الإعلامى للإخوان حبس- أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، فى اتهامهه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين قد وجهت للمتهم فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم "المحور الإعلامى لجماعة الإخوان" أو "مكملين 2"، اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 

 


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