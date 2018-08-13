تجديد حبس نائب رئيس مصر القوية 45 يوما بقضية المحور الإعلامى للإخوان

كتبت أمنية الموجي

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، فى اتهامهه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.