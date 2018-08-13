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تجديد حبس شادى أبو زيد 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:25 م
تجديد حبس شادى أبو زيد 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة حبس- أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، حبس شادى أبو زيد مراسل برنامج أبله فاهيتا السابق، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى الانضمام لجماعة ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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