video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تجار دين "أردوغان" يزعمون تحويل الدولار إلى الليرة "فرض عين"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:08 م
تجار دين "أردوغان" يزعمون تحويل الدولار إلى الليرة "فرض عين" تاجر الدين التركى
كتب - محمود محيى
إضافة تعليق

على خطة جماعة "الإخوان" الإرهابية، فى استغلال الدين لأغراض سياسية واقتصادية، اعتبر أحد اعضاء هيئة التدريس فى كلية العلوم الاسلامية بجامعة "يالوفا" التركية، وأحد أبرز مؤيدى الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، أن تحويل المدخرات من الذهب والعملات الأجنبية إلى الليرة "فرض عين" على الأتراك، وهى الدعوة التى اطلقها أردوغان مؤخرا لدعم اقتصاد البلاد.

 

وزعم تاجر الدين التركى، أبو بكر سيفيل، أن ما يحدث هو حرب استقلال وأن التزام الحيادية والصمت فى هذه الحرب يعد تحالف مع العدو مفيدًا أن تحويل الذهب والعملات الأجنبية إلى ليرة فرض عين.

 

وأضاف أبو بكر، وفقا لوسائل إعلام تركية معارضة،  أنه يجب على الجميع تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية والذهب إلى الليرة لدعم العملة المحلية، مؤكدا على ضرورة مبادرة الإداريين وأرباب العمل والسياسيين والبيروقراطيين لتطبيق ذلك، مؤكدا أنه فى حال مبادرة هذه الفئات بأداء واجبها القومى فإن المواطنين سيؤدون الواجب الواقع على عاتقهم وأكثر، على حد تعبيره.

 

يُذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد طالب الأتراك مؤخرا بتغيير الذهب والعملات الأجنبية إلى الليرة، بينما فرضت الولايات المتحدة بعض العقوبات على تركيا بعد امتناعها عن إخلاء سبيل القس الأمريكى المعتقل بتهمة دعم الانقلاب أندرو برونسون.

 

ومنذ فرض العقوبات الأمريكية على تركيا يسجل الدولار ارتفاعا كبيرًا، فبالأمس سجل الدولار رقمًا تاريخيًا جديدًا بتخطى حاجز 7 ليرات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

BeIN Sports تتعاطف مع أردوغان وتذيع مباريات الدورى التركى سعر الدولار القديم

عملاق السياحة الصينية يوقف التعامل بالليرة التركية

بعد فشل أردوغان اقتصاديا.. المعارضة التركية تدعو البرلمان لاجتماع طارئ

أسعار الدواجن ترتفع 200% فى تركيا بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة

آلاف المرضى الأتراك فى خطر.. هبوط الليرة يهدد بنقص حاد فى مخزون الدواء

تركى صاحب فندق يقدم إقامة مجانية لمن يحول 1000 دولار لإنقاذ أردوغان

الليرة

تركيا

اخبار تركيا

اردوغان

الاقتصاد التركى

الاخوان




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة