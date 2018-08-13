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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:21 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، بعدما أغلقت أمس على تراجع جماعى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.12%.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

 

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس على تراجع بعد أن اصطدم بمنطقة المقاومة 15،900-16،000 نقطة ليغلق عند مستوى 15،738 نقطة، وسط أحجام تداول أقل من متوسطة، وبررت التراجع بأن معظم الأسهم القيادية كانت تختبر مستويات مقاومة هامة لها مما أدى لجني الأرباح التي حققها المستثمرون في الأسبوعين الماضيين.

 

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن هذا التراجع يمكن استغلاله في الشراء مادام المؤشر يتداول أعلى مستوى 15،500 نقطة هذا إن ظلت أحجام التداول منخفضة بهذا الشكل.


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