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تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 15 سبتمبر

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:24 م
تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 15 سبتمبر جانب من محاكمة أحمد دومة
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لـ 15 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت إعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.


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