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بومبيو يشكر محمد بن سلمان على جهود السعودية فى"بسط الاستقرار" بسوريا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:29 م
بومبيو يشكر محمد بن سلمان على جهود السعودية فى"بسط الاستقرار" بسوريا بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
رويترز
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قال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو تحدث هاتفيا مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين لبحث الوضع فى سوريا والعراق وأفغانستان واليمن .

وأضاف أن بومبيو شكر الأمير محمد "على دعم السعودية للاحتياجات الملحة لتحقيق الاستقرار فى شمال شرق سوريا".

وقال إنهما "ناقشا دعمهما لوقف لإطلاق النار فى أفغانستان خلال عيد الأضحى والسلام فى أفغانستان بوجه عام. واستعرضا أيضا عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحل الصراع فى اليمن والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك". 


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