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بدء سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:59 م
بدء سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" المستشار حسين قنديل-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
 
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة علاء علم الدين الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 15 و16 و23 بأمر الإحالة، وقبل بدء مرافعته أمرت المحكمة بخروج المتهمين من خارج القفص.
 
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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