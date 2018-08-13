بالأسماء ننشر الحركة الداخلية لرؤساء المباحث ومأموري المراكز بمديرية أمن أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

اعتمد اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط الحركة الداخلية لضباط الشرطة ومأموري المراكز، ورؤساء المباحث.

وشملت الحركة بقاء المقدم عبد المجيد مختار رئيسا لمباحث مركز شرطة أبنوب، والعميد زكريا سليمان مأمورا لمركز شرطة أبنوب، وبقاء المقدم محمود بدوى رئيسا لمباحث مركز شرطة البدارى ، ونقل العميد عماد نواوة من المباحث الجنائية للعمل مأمورا لمركز شرطة البدارى ، وبقاء المقدم أحمد عبد المالك رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم، والعقيد محمد طارق البكرى مأمورا لمركز ساحل سليم .

كما شملت الحركة، بقاء المقدم خالد شحاته رئيسا لمباحث مركز شرطة ديروط، والعميد عاطف مصطفى محمد مأمورا لمركز شرطة ديروط ، ونقل الرائد شادى حسام رئيسا لمباحث مركز شرطة منفلوط بدلا من المقدم خالد شريت الذى تم نقله رئيسا لفرع الجنوب، وبقاء العميد الدكتور محمد سيد مأمورا لمركز شرطة منفلوط، ونقل المقدم نور عمر رئيسا لمباحث مركز شرطة القوصية بدلا من المقدم محمد سيف الذى تم نقله مفتشا لمباحث أول أسيوط ، وبقاء العميد اسامة عبد الحفيظ مأمورا لمركز القوصية، وبقاء المقدم محمد مجدى رئيسا لمباحث مركز أسيوط والعميد على خليفة مأمورا لمركز أسيوط .

وجاء فى الحركة الداخلية أيضا، بقاء الرائد محمد عطية رئيسا لمباحث قسم أول أسيوط ، والعميد حاتم صفوت مأمورا لقسم أول أسيوط ، ونقل المقدم أحمد ابو بكر رئيسا لمباحث قسم ثان أسيوط، والعميد محيى عبد السيد مأمورا لقسم ثان اسيوط بدلا من اللواء صالح الخطيب الذى نقل مساعدا لمدير امن الوادي الجديد ،و بقاء المقدم أحمد على رئيسا لمباحث قسم شرطة ابوتيج ، والعميد أيمن محمد على مأمورا لقسم شرطة أبوتيج ، ونقل المقدم أحمد حربي رئيسا لمباحث مركز شرطة أبوتيج ، ونقل العقيد محمود دياب مأمورا لمركز شرطة ابوتيج ، وبقاء المقدم محمد عطية رئيسا لمباحث الغنايم ،ونقل العقيد محمد الصغير مأمورا لمركز الغنايم ، ونقل المقدم محمد شريت رئيسا لمباحث صدفا وبقاء العميد محمود مهران مأمورا لمركز صدفا ونقل العقيد محمد حسام مديرا لإدارة تأمين الطرق والسياحة ، والعقيد محمد حسنى عبد الخالق وكيلا لإدارة تأمين الطرق والسياحة