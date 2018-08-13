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بالأسماء.. انتشال 5 جثث بينهم 4 أطفال من أسفل أنقاض العقار المنهار بقنا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:09 ص
بالأسماء.. انتشال 5 جثث بينهم 4 أطفال من أسفل أنقاض العقار المنهار بقنا جثة - أرشيفية
قنا - هند المغربى
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تمكنت قوات الدفاع المدني، من انتشال 5 جثث من أسفل العقار المنهار بمنطقة الزبيدى بالقرب من مسجد السيد عبد الرحيم القنائي.
 
تلقي مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الزبيدي بالقرب من مسجد السيد عبد الرحيم القنائي وسط مدينة قنا، مكون من 3 طوابق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني، وتمكنت القوات من استخراج 5 جثث، وهم "فاطمة إبراهيم الدسوقي" 35 سنة، و"محمد علي محمد" 5 سنوات، و"بتول على محمد" 9 سنوات، و"هاجر على محمد" 11سنة، و"رانيا علي محمد" 15 سنة، من تحت أنقاض المنزل المنهار.
 
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، للبحث عن آخرين تحت أنقاض العقار المنهار.
 
 

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