بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، مساء أمس الأحد، فى حادث تصادم سيارتين، على طريق الإسكندرية- مطروح، فى نطاق مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، المصابين وجميعهم من مدينة بنها في محافظة القليوبية، وهم:

1- ميرنا عبد العليم عبد الفتاح "19سنة"مصابة بكدمات متفرقة بالجسم

2- غادة عبد العليم عبد الفتاح " كدمات متفرقة بالجسم.

3- لميس عبد العليم عبد الفتاح " 14سنة" كدمات متفرقة بالجسم.

4- منال عبد الحميد إبراهيم "49سنة" مصابة كدمات وسجحات بالوجه.

5- عبد العليم عبد الفتاح غياض "60سنة" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم

6- محمد عبد العليم عبد الفتاح " 9سنوات" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم