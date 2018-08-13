بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، مساء أمس الأحد، فى حادث تصادم سيارتين، على طريق الإسكندرية- مطروح، فى نطاق مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.
استقبل مستشفى الضبعة المركزي، المصابين وجميعهم من مدينة بنها في محافظة القليوبية، وهم:
1- ميرنا عبد العليم عبد الفتاح "19سنة"مصابة بكدمات متفرقة بالجسم
2- غادة عبد العليم عبد الفتاح " كدمات متفرقة بالجسم.
3- لميس عبد العليم عبد الفتاح " 14سنة" كدمات متفرقة بالجسم.
4- منال عبد الحميد إبراهيم "49سنة" مصابة كدمات وسجحات بالوجه.
5- عبد العليم عبد الفتاح غياض "60سنة" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم
6- محمد عبد العليم عبد الفتاح " 9سنوات" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم
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