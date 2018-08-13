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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:54 ص
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح إسعاف - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي
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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، مساء أمس الأحد، فى حادث تصادم سيارتين، على طريق الإسكندرية- مطروح، فى نطاق مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، المصابين وجميعهم من مدينة بنها في محافظة القليوبية، وهم:

1-             ميرنا عبد العليم عبد الفتاح "19سنة"مصابة بكدمات متفرقة بالجسم

2-             غادة عبد العليم عبد الفتاح " كدمات متفرقة بالجسم.

3-             لميس عبد العليم عبد الفتاح " 14سنة" كدمات متفرقة بالجسم.

4-             منال عبد الحميد إبراهيم "49سنة" مصابة كدمات وسجحات بالوجه.

5-             عبد العليم عبد الفتاح غياض "60سنة" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم

6-             محمد عبد العليم عبد الفتاح " 9سنوات" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم

 


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