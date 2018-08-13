انفوجراف.. دعم الإرهاب يزلزل اقتصاد محور الشر فى الشرق الأوسط

كتب- هاشم الفخرانى

أدى دعم ثلاثى محور الشر( قطر – تركيا - إيران) فى منطقة الشرق الأوسط للمنظمات الإرهابية إلى نزيف اقتصادى غير محدود ترتب عليه كساد اقتصادى وانهيار فى سعر العملة بشكل غير مسبوق.

ورصدت صفحة "قطريليكس" الآثار الاقتصادية للدول الثلاث ففى قطر، دفعت المقاطعة العربية لقطر لانهيار الريال لأدنى مستوى منذ 8 سنوات، الاحتياطى النقدى الأجنبى فى بنوك قطر تراجع ليصل لـ37 مليار دولار.



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كما فقدت البنوك القطرية 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية، كما تواجه الدوحة أزمة فى توفير الدولار بعد غياب الثقة فى الريال.

وفى إيران، أدت الاحتجاجات والعقوبات الاقتصادية الأمريكية إلى فقدان العملة إلى 70 % من قيمتها الحقيقة، المستثمرون هربوا من الأزمة وسحبوا 39 مليار دولار، وحذرت وكالة بولمبرج من دخول الاقتصاد فى أزمة طاحنة.

وفى تركيا، انخفضت الليرة لمعدل قياسى وفقدت ثلث قيمتها أمام الدولار، هذا الانهيار عرى سياسة أردوغان الاقتصادية الفاشلة، كما تم تخفيض التصنيف الائتمانى لأنقرة.