اليونسيف: مليون طفل سورى معرضون للخطر فى إدلب وحدها

أ ف ب

حذرت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الاثنين من أن مليون طفل سورى معرضون للخطر فى محافظة ادلب وحدها والتى تعد آخر معقل للمقاتلين المعارضين للنظام فى سوريا.

وقال مدير المنظمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالارى فى بيان مقتضب إن "الحرب على الأطفال فى سوريا تعرض مليون طفل للخطر فى ادلب وحدها".

واضاف انه "خلال الساعات الـ36 الماضية، أفادت التقارير بمقتل 28 طفلاً فى إدلب وغرب حلب، شمالى سوريا"، مشيرا إلى أنه "من بين عدد القتلى المرتفع عائلة بأكملها مكونة من سبعة أفراد".

وأوضح كابالارى أن "ثلاثة مرافق صحية تدعمها يونيسف تعرضت للهجمات، اثنان منها تقدم الاغاثة للأطفال والنساء"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن استخدامهما بعد اليوم بسبب الضرر الذى ألحق بهما".

وتعد إدلب آخر معقل للفصائل بعد طردها تدريجياً من مناطق عدة في البلاد. وكررت دمشق فى الآونة الأخيرة أن المحافظة على قائمة أولوياتها العسكرية، فى وقت تحذر الامم المتحدة من تداعيات التصعيد على السكان والنازحين