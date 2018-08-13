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اليوم.. سماع مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:07 ص
اليوم.. سماع مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" حريق المجمع العلمى
كتب إيهاب المهندس
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تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، لمرافعة النيابة العامة فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.


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محاكمة دومة باحداث الوزراء

المستشار محمد شيرين فهمى

احداث مجلس الوزراء

المجمع العلمى

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