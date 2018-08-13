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الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:58 م
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النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة فى واقعة ضبط 4 أطنان لحوم منتهية الصلاحيةبعابدين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:00 م
النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة فى واقعة ضبط 4 أطنان لحوم منتهية الصلاحيةبعابدين لحوم غير صالحة
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة عابدين الجزئية بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، مفتش الصحة بالقاهرة بإعداد تقرير حول واقعة ضبط ضبط 4 أطنان لحوم منتهية الصلاحية قبل ترويجها على المواطنين بالعيد فى منطقة عابدين. 

فيما أمرت النيابة العامة بحجز مسئول ثلاجة لحوم على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة. 

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "محمد ب م" 41 سنة، مسئول عن ثلاجة لحوم، بشارع الممر القبلى، سوق خضار فى عابدين، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبعضها منتهى الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى، بقصد استخدامها فى إعداد المأكولات وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على كمية من اللحوم بلغت 2.575 طن ريش ضأن، 1.156 طن كبده، 550 كيلو كلاوى، وجميعها لحوم مستوردة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط 132 كيلو لحوم (ضأن,كبده,كلاوى)، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى إعداد المأكولات وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بما سبق. 


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لحوم منتهية الصلاحية

عابدين

مباحث التموين

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