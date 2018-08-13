النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة طالب انتحر بعد مروره بأزمة نفسية فى كرداسة

كتب سليم على

أمرت نيابة امبابة وكرداسة ، بتشريح ودفن جثة طالب لقى مصرعه عقب مرور بأزمة نفسية.

كشفت تحقيقات النيابة الاولية ، تلقى ضباط مباحث مركز كرداسة إخطار من أحدي المستشفيات بدائرة المركز يفيد بوصول "حسن. م. م" طالب يبلغ من العمر 15 عاما، مقيم بدائرة مركز كرداسة، جثة هامدة، وبها آثار دماء حمراء حول الرقبة والعينين.

وكشفت التحقيقات ان والده "مجدي. م" 44 عام ، موظف بشركة للغزل والنسيج، اقر بأن نجله يعمل بورشة خياطة كائنة بالمنطقة سكنه وحدث خلاف بينه وبين صاحب العمل، فقام بطرده من العمل وحضر فى حالة نفسية سيئة، وصعد إلى سطح العقار سكنه، وربط سلك دش بخرسانية ولفه حول رقبته، حيث شاهدته والدته، وحاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى بذات القرية، لكنه فارق الحياه، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في وفاته جنائياً.