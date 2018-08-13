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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:32 م
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النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة شاب لقى مصرعه على يد 3 تجار مخدرات بالوراق

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:17 م
النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة شاب لقى مصرعه على يد 3 تجار مخدرات بالوراق جثة -أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة الوراق بتشريح ودفن جثة شاب، لقى مصرعه على يد 3 عاطلين، بعدما عاتبهم على إتجارهم فى المواد المخدرة. 
 
تحقيقات النيابة العامة كشفت تلقى قسم الوراق بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب، وقيام أحدهم بذبح الآخر، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وتم ضبط أطراف المشاجرة، وتبين سقوط أحدهم قتيل بعد إصابته بجرح ذبحى بالرقبة.
 
وأشارت التحقيقات إلى أن مشادة كلامية نشبت بين 3 عاطلين وشاب يدعى " نصار "، بسبب قيام الأخير بمعاتبتهم على الإتجار فى المخدرات وبيعها بالمنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب فى مشاكل كثيرة بالمنطقة بسبب المدمنين، تحولت لمشاجرة قام إحدى أفراد طرفها الأول، بتسديد طعنه للمجنى عليه فارق على إثرها الحياة.
 
وأضافت التحقيقات، أن قوة أمنية برئاسة المقدم هانى مندور رئيس مباحث الوراق، من خلال إعداد كمائن نجحت فى القبض على المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

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