النقل ترفع درجة الاستعداد بالسكك الحديدية والمترو استعداداد لعيد الأضحى

أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل تعليمات مشددة لكل الجهات والشركات التابعة للوزارة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر المواطنين.

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى إن فى قطاع السكك الحديدية شدد على تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار وانتشار كافة مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

كما وجه وزير النقل قيادات السكك الحديدية بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية وإلغاء إجازات قطاعات النظافة والأمن الإدارى بشركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة (147).

وكذلك تشديد الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ، وحرصا على توفير أقصى سبل الراحة والأمان والسلامة للركاب أثناء الرحلة ، خاصة مع توفير هيئة السكك الحديدية الدفع بعدد 182 ألف مقعد إضافي خلال عيد الأضحى يبدأ تشغيلها ابتداء من 15 أغسطس الحالي وحتى يوم 31 أغسطس 2018 لرحلات الذهاب والعودة بالإضافة إلى حصة التشغيل اليومى التى تقدرب 136.839 الف مقعدا، وضرورة توضيح المقاعد الشاغرة بكل قطار من خلال شاشات العرض الموجودة بمحطة القاهرة تسهيلا على الركاب وإعلان الجمهور عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات بأرقام القطارات ومواعيدها والأرصفة الموجودة عليها.

وفي مترو الانفاق أكد الوزير على ضرورة انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق، والمتابعة الدقيقة من قيادات ومسئولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال وجود قيادات ومسئولي المرفق على خطوط المترو، وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة، لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، إضافة إلى استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن.

كما وجه الدكتور هشام عرفات قيادات الهيئة العامة للنقل النهري بعمل حملات تفتيشية على إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك ؛ واستمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري من التأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابًا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

وفي قطاع الطرق والكباري أكد الوزير على رفع درجة الاستعداد لفرق الصيانة بالمناطق المختلفة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وعلى تقديم كافة التسهيلات والخدمات المميزة للركاب عبر اتوبيسات شركة اتحاد النقل العربي السوبرجيت التابعة للوزارة

كما أصدر الوزير توجيهات لقطاع النقل البحري وهيئات الموانء البحرية التابعة للوزارة باتخاذ كافة الاجراءات التي تسهل الحركة بالموانيء وتقديم كافة التسهيلات في موانء البحر الاحمر لتسهيل يقر وعودة حجاج البر.