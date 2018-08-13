video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النائب كمال عامر: حوافز إيجابية للأسرة المثالية والملتزمة بإنجاب طفلين فقط

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:30 ص
النائب كمال عامر: حوافز إيجابية للأسرة المثالية والملتزمة بإنجاب طفلين فقط اللواء كمال عامر
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن زيادة التعداد السكانى تمثل أزمة تسعى الحكومة والبرلمان لمعالجتها خلال الفترة القادمة ، خاصة وأنها تؤثر على الأمن القومى وتلتهم  معدلات التنمية .

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تنسق مع البرلمان حزمة من التشريعات لمواجهة زيادة التعداد السكانى، من بينها بحث ودراسة تأخير سن الزواج، وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، والعمل على محو الأمية.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن من بين المقترحات أيضا إعداد تشريع لضبط التعداد السكانى والذى تعكف وزارة الصحة على إعداده، وسيشمل حوافز إيجابية متعددة،  وهى قيد الإعداد حتى لا تتعارض مع الأديان السماوية، وتشمل حوافز فى التعليم والدعم للأسرة المثالية لمن تنجب طفلين فقط .

ولفت إلى أن الزيادة السكانية فى مصر لابد من مواجهتها، خاصة وأن كل عام تزيد الدولة 2 مليون أو أكثر ويحتاجون مزيدا من الخدمات من إسكان أو خدمات صحية، مشددا على أن الانفجار السكانى يرتبط بالتوعية المجتمعية وقناعة المجتمع بهذ الأمر وبالوعى والتنوير، فالدين الإسلامى لا يمنع تنظيم النسل بل يبيح للمرأة الامتناع عنه وتنظيمه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"دفاع البرلمان": مشكلة الانفجار السكانى تتعلق بالأمن القومى وعلاجها مهم

الدولة تواجه الانفجار السكانى.. وزارة الأوقاف توقع بروتوكولا مع "الصحة" للتوعية.. مختار جمعة: تنظيم النسل ضرورة ملحة وأكبر خطر على مصر بعد الإرهاب.. وهالة زايد: قوافل طبية تجوب المحافظات تضم أطباء وأئمة

اخبار السياسه

مصر اليوم

السيسى

البرلمان

الزيادة السكانية




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة