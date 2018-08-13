المغرب يعلن 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى خلافا لما أعلنته 4 دول عربية

وكالات

أعلن المغرب أمس الأحد أن الأول من شهر ذى الحجة للعام 1439 الهجرى هو يوم الإثنين 13 أغسطس، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 أغسطس 2018، خلافا لما أعلنته السعودية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية على موقعها الرسمى الأحد إن فاتح شهر ذى الحجة هو يوم الإثنين 13 أغسطس 2018.

وأعلنت السعودية ومصر والأردن وفلسطين، فى وقت سابق، أن الأحد هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام 1439هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق للحادى والعشرين من شهرأغسطس 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا بالسعودية، فى بيان، أن الأحد هو فاتح ذى الحجة من هذا العام 1439 هـ، مضيفة أن يوم الاثنين 9 ذى الحجة الموافق ليوم 20 أغسطس الجارى سيكون يوم الوقوف بعرفة، فيما سيكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفى مصر، أكدت دار الإفتاء، فى بيان مماثل، المعطيات نفسها.

وفى الأردن، أعلن محمد الخلايلة مفتى عام المملكة، فى بيان، أن الأحد هو غرة شهر ذى الحجة لعام 1439 هجرية، وأن يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.