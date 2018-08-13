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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:45 م
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المشدد 5 سنوات لموظف وعامل لسرقتهما المواطنين بالإكراه فى بولاق الدكرور

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:18 م
المشدد 5 سنوات لموظف وعامل لسرقتهما المواطنين بالإكراه فى بولاق الدكرور محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب موظف وعامل بمدرسة تجريبى، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بسرق المواطنين بالإكراه فى الطريق العام بدائرة قسم بولاق الدكرور.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين إيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى بأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان. 
 
تفاصيل القضية تعود عندما أحالت نيابة شمال الجيزة القضية رقم 17355 لسنة 2017 كل من عربى ع "محبوس" 40 سنة، موظف برئاسة الجمهورية، ومحمود ص "مخلى سبيله" 31 سنة، عامل بمدرسة ثروت عكاشة التجريبية، لأنهما فى 10 أكتوبر 2017، شرعا وآخر مجهول فى سرقة مبالغ مالية من المجنى عليهما يوسف عبد المعبود حامد، وعمرو عبد المعبود حامد، بالإكراه.
 
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات حيازة سلاح نارى غير مششخن "مسدس"، وتداخلا فى وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية بأن زعموا أنهم ضباط وأفراد شرطة وأجروا عملا من مقتضيات تلك الوظيفة تمثل فى الأفعال محل الاتهام الأول ومن غير أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك.

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