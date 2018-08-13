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المشدد 3 سنوات لفلاح وعاطلين ببنى سويف لسرقتهم المواطنين بالإكراه

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:42 م
المشدد 3 سنوات لفلاح وعاطلين ببنى سويف لسرقتهم المواطنين بالإكراه حبس - ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب، وعضوية المستشارين خالد محمد حلبى ، محمد محمود عبد المقصود، وأمانة سر هشام محمد فوزى، بمعاقبة كل من محمد  مسلم عبد الحميد 24 سنه، فلاح، رمضان هلال أحمد 20 سنة، عاطل، على حسين أحمد 26 سنة،عاطل، وجميعهم يقيمون عزبة بطرس ببنى مؤمنة مركز ببا، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم لسرقتهم المواطنين بالاكراه تحت تهديد السلاح .
 
تعود تفاصيل القضية، الى سبتمبر 2015، عندما تلقى رئيس مباحث سمسطا بلاغا من ألاهالى، يفيد ضبطهم لصوص وبحوزتهم سلاح ناري، فأنتقل رئيس المباحث الى قرية بدهل بمركز سمسطا، وتقابل مع الاهالى وابلغوه بحيازة المتهم الأول سلاح ناري، والاثنين الآخرين أسلحة بيضاء، وتمكنوا من إيقاف 4 أشخاص بالطريق الصحراوى الغربي أمام القرية بعد إطلاق الأعيرة النارية، و تحت تهديد السلاح، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية لإرهابهم، وسرقوا دراجة نارية وهاتفا محمول يخص أحدهم، بالإضافة الى مبالغ مالية من الآخرين، وفور علم الاهالى تمكنوا من ضبط المتهم الأول وبحوزته بندقية خرطوش .
 
باستجواب المجني عليهم، "إسلام على عبد الفتاح" ، "هشام محمد صالح محمد" ، "عبد العظيم محمد أحمد فوزى"، اقروا جميعا أنهم كانوا يجلسون بأحد الاراضى الزراعية، وأثناء انصرافهم بالدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه" الثاني" استوقفهم ثلاثة متهمين ملثمين عن طريق إرهابهم بإطلاق أعيرة نارية عليهم، ما أحدث إصابة الأول، وعندما استغاثوا بالاهالى، تمكنوا من ضبط المتهم الأول ، لاذ الآخرون بالفرار .
 
وتحرر محضر بالواقعة، و تمكنت المباحث من ضبط المتهمين الهاربين، وإحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة التي حبستهم ثم قررت إحالتهم  إلى محكمة الجنايات .
 
 

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