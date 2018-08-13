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المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض: إدارة ترامب تراقب الوضع المالى بتركيا "عن كثب"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:27 م
المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض: إدارة ترامب تراقب الوضع المالى بتركيا "عن كثب" ترامب وأردوغان
رويترز
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قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا "عن كثب"، وذلك بعد التراجع الحاد للعملة التركية مقابل الدولار فى الأيام الأخيرة.

وأضاف "هاسيت"، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، نراقب الوضع عن كثب حيث أبلغ وزير الخزانة (ستيفن) منوتشين يراقبه عن كثب."
 
وأضاف أن قرار "ترامب" بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب التركى ليس سوى "جزء ضئيل ضئيل" من الناتج المحلى الإجمالى لتركيا مما يعنى أن تراجع العملة 40 % وهو مؤشر على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد لا تعمل على النحو الصحيح حسبما قال.
 
وفى محاولة من جانب أنصار الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، لإنقاذ الاقتصاد المتهاوى بعد الانهيار السريع فى قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى، أعلن مدير أحد الفنادق بمدينة "أضنة" جنوب تركيا عن تقديم مكافأة للمواطنين الذين يحولون مبلغ 1000 دولار أمريكى إلى الليرة التركية إقامة مجانية لمدة 3 أيام.

وأضاف سرية كايار الذى يدير فندقًا فى بلدة بوزانتى بجبال طوروس: "فى مواجهة من يريدون وضع تركيا فى موقف حرج، كل منا لديه مهام واقعة على عاتقه"، على حد تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تركية معارضة، إن هذه الحملة تأتى ضمن حملات متنوعة لدعم الاقتصاد التركى تلبية لدعوات أردوغان لتحويل المدخرات من الدولار إلى الليرة التركية لوقف نزيفها أمام الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية.

وأشار رجل الأعمال التركى إلى أن حملته هى تقديم عطلة مجانية من ثلاثة أيام فى فندقه لمن يقوم بتحويل مبلغ 1000 دولار أمريكى، على أن يحضر إيصال التحويل.

يذكر أن أحد مالكى محطات الوقود فى بلدة تيريه التابعة لمدينة إزمير غرب تركيا، وهو رئيس لجنة الشباب بحزب العدالة والتنمية، قرر أيضا مكافأة المواطنين الذين يحولون مدخراتهم من الدولار الأمريكى إلى الليرة التركية.

 

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