المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض: إدارة ترامب تراقب الوضع المالى بتركيا "عن كثب"

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا "عن كثب"، وذلك بعد التراجع الحاد للعملة التركية مقابل الدولار فى الأيام الأخيرة.
وأضاف سرية كايار الذى يدير فندقًا فى بلدة بوزانتى بجبال طوروس: "فى مواجهة من يريدون وضع تركيا فى موقف حرج، كل منا لديه مهام واقعة على عاتقه"، على حد تعبيره.
وقالت وسائل إعلام تركية معارضة، إن هذه الحملة تأتى ضمن حملات متنوعة لدعم الاقتصاد التركى تلبية لدعوات أردوغان لتحويل المدخرات من الدولار إلى الليرة التركية لوقف نزيفها أمام الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية.
وأشار رجل الأعمال التركى إلى أن حملته هى تقديم عطلة مجانية من ثلاثة أيام فى فندقه لمن يقوم بتحويل مبلغ 1000 دولار أمريكى، على أن يحضر إيصال التحويل.
يذكر أن أحد مالكى محطات الوقود فى بلدة تيريه التابعة لمدينة إزمير غرب تركيا، وهو رئيس لجنة الشباب بحزب العدالة والتنمية، قرر أيضا مكافأة المواطنين الذين يحولون مدخراتهم من الدولار الأمريكى إلى الليرة التركية.
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