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المرور يحذر من مخالفة السرعات بالقانون الجديد ويتوعد بغرامة تصل لـ8 آلاف جنيه

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:23 ص
المرور يحذر من مخالفة السرعات بالقانون الجديد ويتوعد بغرامة تصل لـ8 آلاف جنيه حوادث الطرق السريعة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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 قال مصدر مسئول بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة تقوم يوميا بتحرير العديد من المخالفات المرورية للسرعات الزائدة، ويتم توقيع غرامة مالية عليهم من خلال نيابة المرور، وتم عمل العديد من حملات التوعية ضد السرعات خلال الفترة الماضية، وتوزيع كتيبات على السائقين بكافة الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، للعمل على الحد من الحوادث.

وأشار المصدر، إلى أن الإدارة بمجرد رصدتها فيديو تسابق سائقى السيارات النقل، تم تكثيف الجهود والبحث عن سائقيها، حيث تم إلقاء القبض عليهم، موضحا أن هناك رادارات عديدة على الطرق تلتقط المخالفات يوميا، بالإضافة لوجود حملات متحركة على كافة الطرق، لرصد المخالفات بكافة الإدارات التابعة للإدارة.

و تابع المصدر،: هناك طرق تم تخصيص حارات لسيارات النقل والمقطورات منها السويس والقطامية، وفى حال تعميمها على كافة الطرق سيؤدى الى الحد بشكل كبير فى الحوادث المرورية التى تحدث بسبب تلك المركبات، منوها أنه فى حالة تعميم إنشاء الحارات بالطرق سيساهم فى وصول المواطنين فى وقت قليل إلى المدن التى يقصدونها بعكس وجود المقطورات على المحاور.

و أوضح المصدر، أنه يجب وجود الانتباه جيدا من السائقين والمواطنين أثناء السير على الطرق من خطورة السير بسرعات عالية، وعلى الرغم من التوصيات التى تستهدف الحد من تلك الحوادث وكيفية توعية السائقين بقواعد السلامة على الطرق، هناك سائقين يقودون بسرعات متهورة أو جنونية، لافتا النظر إلى أن الالتزام بالحارات المخصصة لهم على الطرق، وعدم التسابق والسرعات الزائدة سيقى سلامتهم من الخطر.

ولفت المصدر، إلى أن قانون المرور الجديد وضع عدة إجراءات احترازية على قائدى المقطورات والنقل الثقيل، منها مراعاة الحد الأقصى للحمولة المقررة، وأبعاد المركبة، وخطوط السير، مع ضرورة تغطية وتستيف، وربط وحزم الحمولات على المركبة بطريقة آمنة، لمنع سقوطها أو تعرض إتزان المركبة للخطر، مع حظر تفريغ أى حمولات على الطرق العامة، وهناك عقوبات فرضت على المخالف تصل لـ 8 آلاف للمخالف.

و استطرد المصدر: القانون حدد مراعاة الحد الأقصى للحمولة المقررة، ومراعاة أبعاد مركبة نقل البضائع، وعدد الركاب، وأماكن المواقف المصرح بها، وخطوط السير والمسارات، وتوقيتات السير وساعات تشغيل السائقين، وفقا للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة والقرارات الصادرة من وزارة النقل فى هذا الشأن، ووفقا للتراخيص أو التصاريح الصادرة من جهة الإدارة المختصة التابعة لها.

و تابع المصدر: على سائق النقل الثقيل بالتأكد من تغطية وربط الحمولات على المركبة بطريقة مأمونة، بحيث لا تكون معرضة للتحرك أو السقوط أو تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر، وذلك وفقا للأصول الفنية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، حيث يحظر القانون تفريغ حمولة المركبات على الطرق العامة.

 


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