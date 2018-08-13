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"المرور" تعلن إغلاق طريق الفيوم الصحراوى جزئيا 6 شهور لإنشاء كوبرى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:13 م
"المرور" تعلن إغلاق طريق الفيوم الصحراوى جزئيا 6 شهور لإنشاء كوبرى أعمال اصلاحات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الادارة، إغلاق طريق " القاهرة - الفيوم" الصحراوى جزئيًا لمدة 6 أشهر، بسبب إنشاء كوبرى علوى بالكيلو 25 تقاطع طريق إسيوط الغربى، ضمن أعمال تطوير تجريها الهيئة العامة للطرق والكبارى للطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

أكد مصدر أمنى، على أنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال تطوير طريق القاهرة – الفيوم الصحراوى فى الاتجاهين سيتم إجراء إغلاق جزئى لطريق بدء من يوم الخميس المقبل، وستكون اﻷعمال عبارة عن إنشاء كوبرى علوى على الطريق بعرض حارتين، لكل اتجاه بالكيلو 25 يخدم القادم من القاهرة والفيوم، مع ترك الحارة اليمنى من الطريق فى الاتجاهين، لاستخدامها كمسطح أرضى تستخدمه السيارات التى ترغب فى الدخول الى طريق أسيوط الغربى.

وأضاف المصدر، إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لتلك الأعمال للبدء فى إنشاء القواعد الخرسانية للكوبرى، بالجزيرة الوسطى، الأمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى من الاتجاه القادم من القاهرة إلى الفيوم ولمسافة 200 مترا بطول منطقة الأعمال، على أن يتم تسيير حركة السيارات فى باقى الطريق بـ2 حارة مرورية، وسيتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة.


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