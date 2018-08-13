video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الليرة" تفقد نصف قيمتها منذ تولى صهر أردوغان وزارة المالية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:48 م
"الليرة" تفقد نصف قيمتها منذ تولى صهر أردوغان وزارة المالية أردوغان وصهره
كتب - محمود محيى
إضافة تعليق

كشف تقرير تركى، عن تراجع الليرة التركية بنسبة 48% منذ تولى وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، منصب وزير الخزانة والمالية فى الحكومة الجديدة.

 

ووفقا للتقرير الذى نشرته صحيفة "زمان" التركية، فأن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عين صهره بمنصب وزير الخزانة والمالية، فى 9 يوليو الماضي، أى قبل نحو 32 يومًا، عقب تطبيق نظام الحكم الرئاسى الجديد.

 

وتراجعت الليرة التركية اليوم الإثنين إلى حدود 7 ليرة لكل دولار، بعد أن كانت فى 9 يوليو 4.52 ليرة لكل دولار واحد.

 

وكان البيرق قال فى تصريحات صحفية له ، إن بلاده ستباشر تنفيذ خطة اقتصادية جديدة، بعد انهيار حاد فى سعر الليرة، وفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

 

وواجه أردوغان انتقادات حادة محلية، على قرار تعيين صهره فى منصب مالى واقتصادى حساس، فى وقت تقول فيه السلطات إنها تحارب الفساد فى مؤسساتها الحكومية والخاصة.

 

وفشلت وعود البيرق، فى تبديد مخاوف المستثمرين من غموض مستقبل الاقتصاد الذى يعانى عجزا تجاريا كبيرا.

 

وقال ألبيرق الشهر الماضي، إن تركيا تواصل المضى على مسار النمو الاقتصاد القوي، وإن الأسس التى يستند إليها اقتصادها قوية.

 

وألبيرق متزوج من إسراء أردوغان، الإبنة البكر للرئيس التركى ، ويبلغ من العمر 40 عامًا ويتولى منذ 2015 وزارة الطاقة، وشهدت مسيرته صعودًا قويًا فى السنوات الأخيرة.

 

ويرى بعض المراقبين أنه على تركيا جذب أكثر من 200 مليار دولار سنويًا كى يبقى اقتصادها صامدًا، موضحين أنه لا خيار أمام الرئيس التركى سوى الاستسلام فى النهاية والتنازل أمام مطالب نظيره الأمريكى دونالد ترامب بإطلاق سراح القس الأمريكى المسجون وإعلان حزمة من الإجراءات التى تستهدف تطمين المستثمرين.

 

وحاولت تركيا التودد إلى الصين من أجل الحصول على دعمها، وبعد ساعات من تهديد ترامب بالعقوبات الشهر الماضي، أعلن بيرات البيرق أن البنك الصناعى والتجارى الصينى سيقدم حزمة قروض للبلاد بقيمة 3.6 مليار دولار من أجل قطاعى الطاقة والنقل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عملاق السياحة الصينية يوقف التعامل بالليرة التركية

بعد فشل أردوغان اقتصاديا.. المعارضة التركية تدعو البرلمان لاجتماع طارئ

أسعار الدواجن ترتفع 200% فى تركيا بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة

آلاف المرضى الأتراك فى خطر.. هبوط الليرة يهدد بنقص حاد فى مخزون الدواء

تركى صاحب فندق يقدم إقامة مجانية لمن يحول 1000 دولار لإنقاذ أردوغان

الليرة

تركيا

اخبار تركيا

اردوغان

الاقتصاد التركى




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة