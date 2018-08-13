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الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:49 م
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الكويت تنفى ضخ 1.6 مليار دولار لدعم الليرة التركية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:12 م
الكويت تنفى ضخ 1.6 مليار دولار لدعم الليرة التركية أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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نفت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين، صحة ما تداوله بعض المواقع الإخبارية حول ضخ الكويت 500 مليون دينار كويتى (نحو 1.6 مليار دولار أمريكى)، لدعم الليرة التركية، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان تلقته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف، عقد اجتماعا مع وزير الخزانة والمالية التركى برات البيرق مساء أمس الأحد، فى مطار دولة الكويت، لاطلاع الإدارة المالية فى الكويت على آخر التطورات الاقتصادية فى تركيا، لاسيما وأن للكويت استثمارات عديدة فى تركيا.

وأكدت أنه لم يتم الحديث عن دعم العملة التركية، وأنه لم يتم اتخاذ أى قرارات مالية أو استثمارية فى هذا الشأن.

وكان أحد المواقع الإخبارية الكويتية قد نشر خبرا، حول قيام الكويت بضخ 500 مليون دينار، لإنقاذ الليرة التركية، بعد أن فقدت نحو 43% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى مؤخرا.

 


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