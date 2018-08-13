الكهرباء تلغى الإجازات لرؤساء الشركات خلال أيام العيد لمتابعة شكاوى المواطنين

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليماته بإنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال احتفالات عيد الأضحى،وضرورة تواجد جميع رؤساء الشركات بمكاتبهم خلال أيام العيد لمتابعة شكاوى المواطن وسرعة حلها و إلغاء الإجازات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعليمات الوزير تشمل أيضًا تخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه تم توحيد رقم تلقى الشكاوى وهو 121 و رقم 91121 لإرسال رسائل قصيرة.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية، بالتنسيق مع المحليات و وزارة الأوقاف لجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، واستمرار التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل العاصمة، وخاصة فى أماكن التجمعات.