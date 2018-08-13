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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:16 م
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الكرملين: بوتين بحث مع روحانى العلاقات الثنائية والوضع فى سوريا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:10 م
الكرملين: بوتين بحث مع روحانى العلاقات الثنائية والوضع فى سوريا المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين ونظيره الإيرانى حسن روحانى بحثا خلال لقائهما مساء أمس الأحد، إجراءات واشنطن ضد موسكو ، اضافة إلى الوضع فى سوريا والعلاقات الثنائية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موضوع النقاش (حسبما نقلت وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية):" إن الرئيسين ناقشا الوضع المتعلق بإجراءات واشنطن، كما تم بحث العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية، وتم التطرق إلى سوريا وايضا حزمة واسعة من المواضيع المتواجدة على جدول الأعمال".

 


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