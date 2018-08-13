الكرملين: بوتين بحث مع روحانى العلاقات الثنائية والوضع فى سوريا

أعلن السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين ونظيره الإيرانى حسن روحانى بحثا خلال لقائهما مساء أمس الأحد، إجراءات واشنطن ضد موسكو ، اضافة إلى الوضع فى سوريا والعلاقات الثنائية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موضوع النقاش (حسبما نقلت وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية):" إن الرئيسين ناقشا الوضع المتعلق بإجراءات واشنطن، كما تم بحث العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية، وتم التطرق إلى سوريا وايضا حزمة واسعة من المواضيع المتواجدة على جدول الأعمال".
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