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"القومى للمرأة" بالمنيا ينظم ندوات صحية وقوافل علاجية بالقرى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:45 م
"القومى للمرأة" بالمنيا ينظم ندوات صحية وقوافل علاجية بالقرى ندوة - ارشيفية
فريق المحافظات
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، بالتعاون مع مديرية الصحة ندوة عن دور المجلس القومى فى التوعية بالصحة الإنجابية وذلك بالوحدة الصحية لقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط.
 
جاء ذلك بحضور دكتور شنطورى بيومى مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ودكتورة رشا مهدى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة وعدد من القيادات النسائية بمركز سمالوط وأهالى قرية البيهو.
 
من جانب أخر، نظم المجلس قافلة طبية علاجية بقرية الاشمونين بملوى وذلك فى اطار تقديم خدمة طبية وعلاجية بالمجان لاهالى القرية، صاحب القافلة ندوة عن أهم أنشطة المجلس وتقديم معلومات وإرشادات للسيدات بالقرية حول كيفية تربية النشء والحفاظ على كيان الأسرة.
 
حضر الندوة 40 سيدة من اهالى القرية حيث تم تقديم شرح مفصل حول كيفية الحصول على قرض بنت مصر لإقامة احد المشروعات الصغيرة كى تصبح مصدراً لرزق الأسرة وتساهم فى رفع المستوى الاقتصادى والمعيشى لها.
 
قالت دكتورة رشا المهدى مقررة الفرع، إن هذه القوافل والندوات تأتى فى إطار التعاون بين المجلس ومديرية الصحة لتقديم خدمات طبية وعلاجية لاهالى القرى الأكثر احتياجاً علاوة على تقديم الإرشادات والتوعية بكيفية الوقاية من الأمراض وتنظيم الأسرة وإيجاد مصدر للدخل من خلال القروض الممنوحة من المجلس القومى لتدر دخلاً على الأسرة.
 

 


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