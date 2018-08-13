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القبض على عامل لابتزازه معلمة مقابل عدم نشر صورها على الإنترنت بالدقهلية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:32 ص
القبض على عامل لابتزازه معلمة مقابل عدم نشر صورها على الإنترنت بالدقهلية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، اليوم، بإشراف اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، القبض علي مبيض محارة، مقيم مركز أجا، لقيامه بتهديد معلمة مقيمة طنطا بمحافظة الغربية، من خلال تطبيق واتس أب، لابتزازها ماليا، وتم إحالته للنيابة العامة.
 
جاء ذلك، إطار توجيهات وزير الداخلية، بشأن تحقيق مفهمومه الشامل، وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائى، بالإدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمجابهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
 
البداية كانت ببلاغ من  " ه م" معلمة بمحافظة الغربية، لمباحث الإدارة العامة للتكنولوجيا، تتهم شاب بابتزازها عبر تطبيق واتس أب، وتهديدها.
 
وبعد صحة التحريات، تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته العقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث بالإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، من تحديد وضبطه،  وتبين انه " محمد ع ع " 25 سنة مقيم مركز أجا، ويعمل مبيض محارة، بابتزاز المعلمة، وتهديدها علي تطبيق الواتس أب، لدفع مبالغ مالية، وقامت بالفعل بدفع 10 ألاف جنيه له مقابل عدم نشر صور وفيديوهات لها على الانترنت، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 133313 جنح مركز أجا.
 
 

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