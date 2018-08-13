القائم بالأعمال السعودى فى بيروت: المملكة تحترم سيادة لبنان وتدعم استقراره

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أكد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان الوزير المفوض وليد بخارى أن المملكة حريصة على أمن واستقرار لبنان واحترام سيادته وعدم التدخل فى شئونه الداخلية ومن بينها تشكيل الحكومة ، وذلك خلافا لادعاءات بعض وسائل الإعلام.

وأشار بخارى ، فى تصريحات مساء اليوم ، إلى أن المملكة تدعو فى كل منابرها إلى أهمية التعجيل بتشكيل الحكومة اللبنانية ، كما أنها دعمت كافة المؤتمرات الدولية التى عقدت لدعم لبنان.

وأضاف أن التجربة العملية على أرض الواقع فى ما يتعلق بتشكيل المجلس النيابى وقانون الانتخابات فى لبنان أبلغ رد وإجابة على مزاعم بعض وسائل الإعلام التى كانت تراهن على تدخل السعودية ، مؤكدا أن الواقع السياسى لا يتواءم مع كافة هذه الطروحات القائلة بالتدخل.

وقال إن هناك الكثير من اللبنانيين الذين يؤكدون فى المقابل أن المملكة العربية السعودية هى الدولة الوحيدة التى تسعى قولا وفعلا إلى احترام سيادة لبنان والتأكيد على أمنه واستقراره.