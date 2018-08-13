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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:42 م
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الفريق مهاب مميش: عبور 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:32 م
الفريق مهاب مميش: عبور 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن قناة السويس-ارشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 47 سفينة، بحمولة 2.8 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC  BARI بحمولة 158ألف طن، قادمة من إيطاليا، ومتجهة إلى السعودية .

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC ISTAINPUL، بحمولة 182 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهه إلى مالطا.

 

             

 


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