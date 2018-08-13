الطب البيطري بالأقصر يعلن تشديد الرقابة على الأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور عاطف أحمد على مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أنه لا صحة لما نشر بخصوص تسمم اللحوم المتداولة بالأسواق والمجازر، مؤكداً تشديد الرقابة على الأسواق وفحص كافة المنتجات من أصل حيوانى، وذلك حسب بيان صحفي للمحافظة.

وفى هذا السياق، شكلت مديرية الطب البيطرى، لجنة بالتنسيق مع مباحث التموين و مديرية التموين والجهات المعنية من الوحدات المحلية، لشن حملات مكثفة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، وجميع المنتجات من أصل حيوانى.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أنه بناءاً على تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على الأسواق والمنتجات الحيوانية، تستمر أعمال اللجنة من خلال تكثيف الحملات على الأسواق، ومحال الجزارة حتى فى أيام العطلات والأجازات.