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خالد صلاح
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"الطب البيطرى بأسوان" يعان فتح المجازر الألية بالمجان لذبح أضاحى العيد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:29 م
"الطب البيطرى بأسوان" يعان فتح المجازر الألية بالمجان لذبح أضاحى العيد مجزر - أرشيفية
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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قالت الدكتور فاطمة سعد، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، إنه سيتم فتح مجازر المحافظة الآلية لذبح أضاحى المواطنين بالمجان، وذلك منذ انتهاء صلاة العيد وحتى المساء، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 17 مجزرا على مستوى المحافظة. 
 
وأشارت مدير عام الطب البيطرى، فى تصريحات صحفية، إلى أن من ضمن المجازر الحكومية التى ستكون متاحة للمواطنين هى مجزر كل من مدينة أسوان وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة وإدفو، لذبح الأضاحي طوال أيام التشريق، موضحة أن عملية الذبح ستتم فى وجود أطباء بيطريين متخصصين للإشراف على عمليات الذبح والتأكد من سلامة الأضاحى للاستهلاك الآدمى.

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