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الشرطة تنجح فى ضبط عنصر إجرامى عقب اختطاف طفلة لمساومة والديها بالعياط

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:54 ص
الشرطة تنجح فى ضبط عنصر إجرامى عقب اختطاف طفلة لمساومة والديها بالعياط مختطف أطفال
كتب - تامر البطريقى
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تمكنت قوات الشرطة من ضبط عنصر إجرامى عقب اختطافه طفلة 5 سنوات لمساومة والديها على إعادتها مقابل 10 آلاف جنيه، وتسليم الطفلة إلى أهليتها.

 

وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة العياط مفادها قيام المدعو "عمر.م.ع"، 46 سنة، ترزى، ومقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى 3 قضايا بينها "القضية رقم 380/2000 جنايات مركز العياط "خطف طفلة"، والقضية رقم 486/2001 جنايات مركز العياط "خطف وتعدى"، والقضية رقم 11719/2018 جنايات مركز العياط  سرقة هاتف محمول" باصطحاب طفلة عمرها حوالى 5 سنوات إلى داخل مسكنه .

 

على الفور انتقلت القوات الأمنية لمسكن المذكور وتبين تواجده أعلى سطح منزله وبصحبته الطفلة "أية.ح.س"، 5 سنوات، وبمواجهته اعترف باستدراجها لمسكنه بقصد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى 10 آلاف جنيه مقابل إعادتها، وبفحص بلاغات الغياب تبين أنها غير مُبلغ بغيابها.

 

فى وقت لاحق وعقب ضبط المتهم المذكور ورد بلاغ لقسم شرطة الحوامدية من "خلود.ا.م"، 29 سنة، ربة منزل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية بغياب كريمتها "الطفلة المذكورة" ولم تتهم أحدا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2229/2018 إدارى قسم شرطة الحوامدية وباستدعائها تعرفت على ابنتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

 

 


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