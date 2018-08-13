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الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:15 ص
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الشرطة العراقية تلقى القبض على 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:00 ص
الشرطة العراقية تلقى القبض على 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى الشرطة العراقية
وكالات الأنباء
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أعلن مركز الإعلام الأمنى، أمس الأحد، أن القوات الأمنية فى محافظة نينوى، القت القبض على 6 دواعش فى أيسر وأيمن مدينة الموصل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية واع. 

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، فى بيان للمركز، أن "فوج الطوارئ الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة القت القبض على عنصر من داعش كان يعمل فيما يسمى بالأمنية، فى حى الزهراء بالجانب الايسر لمدينة الموصل".

وأشار إلى أن "الفوج تمكن من القبض على 3 عناصر من عصابات داعش الإجرامية متورطين بالقتال ضد قواتنا الأمنية"، مبينا انه "القى القبض عليهم فى حى النهروان فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأضاف أن "فوج الطوارئ الخامس فى شرطة نينوى، ووفق معلومات دقيقة، القى القبض على إرهابى كان يعمل فى برمجة أجهزة الاتصالات لعصابات داعش، خلال عملية أمنية فى منطقة صناعة الكرامة فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، لافتا إلى أن "مديرية شرطة النصر، تمكنت من القبض على داعشى شارك بالقتال ضد قواتنا الأمنية، وجاءت عملية القبض فى منطقة النبى يونس فى ايسر الموصل بعد متابعة مستمرة ومعلومات دقيقة".

يذكر أن محافظة نينوى تشهد، استقرارا امنيا، فى عدد من مناطقها، تحقق بعد سيطرة القوات الأمنية على المحافظة من تنظيم داعش الإرهابية، وتنفيذ عمليات استباقية تسفر عن القبض على عدد من الإرهابيين.  


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