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الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:55 ص
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السيطرة على حريق هائل نشب داخل حظيرة ماشية فى المنوفية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:55 ص
السيطرة على حريق هائل نشب داخل حظيرة ماشية فى المنوفية حريق حظيرة - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب بالقرب من حظيرة ماشية بعزبة الأكتع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد  بنشوب حريق بالقرب من حظيرة ماشية بكمية من الأحطاب بعزبة الأكتع دائرة المركز.
 
وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بكمية من الأحطاب بجوار حظيرة ماشية ملك "ص . ع . ت" 49 سنة جزار ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.
 
وأسفر الحريق عن احتراق كمية من الأحطاب، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 
 

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